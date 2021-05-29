Бензин заметно подешевел на АЗС за неделю

За неделю, 21-28 мая, средняя стоимость бензинов изменилась в сторону снижения. Так, А-95 подешевел на 12 коп., и его цена составляет 28,93 грн. Одновременно топливо марки А-92 упало в стоимости на 6 коп., до 28,17 за литр, свидетельствуют данные Консалтинговой компании А-95, сообщает UBR.

В частности, на бензин А-95 цену снизили 11 сетей АЗС.

Больше всего стоимость упала на таких заправках:

"Нефтек" – на 50 коп., до 30,99 грн;

"Автопорт" – на 40 коп., до 29,8 грн;

WOG, ОККО, Socar, "Рур групп" – на 38 коп., до 29,84 грн.

Остальные спустили ценники от 2 коп. до 36 коп. за литр.

В то же время только один продавец поднял стоимость на 50 коп. В результате бензин на АЗС "Параллель" стоит 31,49 грн за литр, что является самой высокой стоимостью в этом сегменте. При этом заправки Marshal отпускают топливо дешевле всех – по 27,5 грн.

В свою очередь бензин А-92 за неделю стал дешевле на восьми сетях АЗС.

Самое большое снижение показали такие продавцы:

Socar – на 51 коп., до 29,48 грн;

Amic – на 36 коп., до 29,2 грн;

Shell – на 35 коп., до 29,34 грн.

Еще пять сетей опустили цену от 2 до 25 коп. И только компания UPG подняла стоимость на 30 коп, до 28,9 грн.

Дороже всего заправка авто обойдется на WOG и "Параллель" – 29,75 грн за литр, а дешевле – на Marshal, где придется заплатить 26,5 грн.

Согласно расчетам Минэкономики, на последнюю декаду мая стоимость бензинов не должна превышать 29,84 грн. Следовательно, только две сети переступили этот порог в сегменте А-95 – "Параллель" и "Нефтек".