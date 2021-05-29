Экс-футболист Шевчук попросил прощения после скандального задержания

Бывший футболист сборной Украины и донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук извинился перед полицией и украинцами после того, как накануне был задержан пьяным в Киеве за рулем Porsche 911, сообщает Деловая столица.

Соответствующее видеообращение Шевчук опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.