Экс-футболист Шевчук попросил прощения после скандального задержания
Бывший футболист сборной Украины и донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук извинился перед полицией и украинцами после того, как накануне был задержан пьяным в Киеве за рулем Porsche 911, сообщает Деловая столица.
Соответствующее видеообращение Шевчук опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.
"Друзья, в первую очередь я бы хотел перед вами всеми извиниться за свой поступок. Прежде всего я бы хотел извиниться перед полицией, болельщиками Украины, перед футбольным клубом "Шахтер", телеканалом "Футбол". Я не имею морального права дальше работать на канале, я должен его покинуть. Не повторяйте моих ошибок. Извините", – сказал Вячеслав.