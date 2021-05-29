Пиротехники в Черкасской области нашли более 200 снарядов времен Второй мировой войны. Опасную находку выявили в Звенигородском районе, сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что группа пиротехнических работ и подводного разминирования во время обследования территории возле поселка Ерки обнаружила 223 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны.

В частности, были изъяты 192 артиллерийских снаряда калибром 76 мм, 21 артиллерийский снаряд калибром 85 мм, одна минометная мина калибром 81 мм и 6 гранат. Работы по обследованию территории продолжаются.