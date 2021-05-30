Турция начинает строительство канала Стамбул

Реализация самого масштабного инфраструктурного проекта в истории Турции - строительства канала Стамбул - начнется в конце июня, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Где-то в конце июня мы заложим первый камень в строительство канала Стамбул. Безусловно, есть те, кто обеспокоен этим мегапроектом. Но это не остановит нас" , — сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, реализация указанного проекта повысит стратегическую значимость турецкого мегаполиса, поскольку через канал перебросят шесть мостов, а на его берегах построят два города, которые "украсят облик Стамбула".

Как известно, проект 43-метрового канала, который призван стать новой судоходной артерией в западной части Стамбула, соединяющей Черное и Мраморное моря, был анонсирован Эрдоганом в 2011 году.

С его помощью Турция намерена довести свой экспорт до 500 миллиардов долларов.