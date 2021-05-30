Грозит подтопление: на западе Украины сильные ливни

Погода в Украине 30 мая продолжает быть дождливой. Из-за сильных ливней возможны подтопления в западных областях, сообщает РБК-Украина.

Сегодня и завтра на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута и Сирета будут проходить подъемы уровней воды на 0,2 - 1,3 метров над уровнями, но без негативных последствий.

В местах прохождения сильных ливней вероятное формирование значительного склонного и местного стока, предупредили в ГСЧС.