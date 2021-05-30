В Германии пенсионер хранил в подвале нацистский танк

В Германии в городе Киль начался суд над 84-летним мужчиной, которого обвиняют в хранении в подвале своей виллы оружия нацистской эпохи, сообщает Корреспондент.

Мужчина хранил военную технику времен Второй мировой войны, в частности зенитную установку и торпеду, которые были обнаружены в ходе расследования тайников.

"Прокуратура также обвинила мужчину в том, что он обладает минометным пулеметом и автоматами" , — заявили в агентстве.

Кроме этого, в коллекции были полуавтоматические и полностью автоматические пистолеты, а также более 1 тыс. патронов. Обыск виллы превратился в двухдневную операцию. 20 солдатам потребовалось около 9 часов, чтобы извлечь из подвала танк, который весил почти 40 тонн. Обвиняемый утверждал, что купил танк в Англии на металлолом.

Согласно законодательству, такое нарушение наказывают лишением свободы на срок от 1 до 5 лет. Однако эксперты, назначенные судом, считают, что только зенитное оружие все еще может быть в боевом состоянии, а другие предметы больше невозможно использовать.