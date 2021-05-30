Определились участники Суперкубка УЕФА: когда состоится матч

В матче за Суперкубок УЕФА-2021 сыграют английский "Челси" и испанский "Вильярреал, сообщает УНИАН.

"Челси" сразится за трофей на правах победителя Лиги чемпионов, а "Вильярреал" - как триумфатор Лиги Европы.

Матч за Суперкубок УЕФА состоится 11 августа на стадионе "Уиндзор Парк" в Белфасте. Эта арена может вместить 18 тысяч 500 зрителей.

В прошлом году обладателем трофея стала "Бавария", которая обыграла "Севилью" (2:1).

Суперкубок УЕФА-2021: цифры и факты