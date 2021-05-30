Александра Кучеренко рассказала об отдыхе на украинских Мальдивах

Украинская телеведущая и танцовщица Александра Кучеренко вместе со своим супругом, путешественником Дмитрием Комаровым отдохнула на острове Джарылгач. Также к паре присоединились оператор программы "Мир наизнанку" Александр Дмитриев с супругой и детьми, сообщает УНИАН.

"Три дня, шесть чемоданов, километры безлюдного пляжа и миллион незабываемых эмоций от наших приключений на острове Джарылгач! Впервые я попала туда, когда в прошлом году отправилась в тур по Херсонской области. И ахнула от красоты! Голубая вода, приятный чистый песок, дикая флора и фауна вокруг... Поверить не могла, что всё это у нас, в Украине. И решила для себя непременно вернуться в это необыкновенное место снова, но уже с палаткой" , - сказала Кучеренко.

Также она добавила, что это был ее первый опыт с палаткой так надолго в диких условиях. И одна она там бы не выжила.

"Синяки, порезы, укусы насекомых - всё это проходит, а впечатления остаются на всю жизнь. Такое горящее небо, когда звёзды несколько раз срываются прямо на глазах, я не видела больше нигде! Дельфин в двух метрах от тебя! Ужин у моря, который мы сами приготовили и сервировали" , - подытожила Александра.

Отметим, остров Джарылгач в народе считается украинскими Мальдивами. Там можно искупаться в голубых водах Черного моря, прогуляться по золотистому песочку и понежиться на солнышке.

Кучеренко отдохнула с мужем на острове / instagram.com/aakucherenko