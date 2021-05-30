Рынок автогаза и ДТ замер: цены на АЗС

За неделю, с 21 по 28 мая, стоимость дизельного топлива и автогаза изменилась несущественно. Средняя цена на литр снизилась всего на 1-2 копейки – до 27,34 грн и 15,71 грн соответственно, следует из данных Консалтинговой компании "А-95, сообщает UBR.

Дизель подешевел за счет понижения цены тремя сетями АЗС:

"Нефтек" – на 50 коп., до 28,99 грн;

"БРСМ-Нафта" – на 14 коп., до 26,43 грн;

Motto – на 3 коп., до 26,63 грн.

Цены на автогаз снизили больше компаний – пять:

"Нефтек" – на 60 коп., до 15,99 грн;

Mango – на 22 коп., до 15,15 грн;

"Укрнафта", "Авиас" и Chipo – на 2 коп., до 14,99 грн, 15,02 грн и 15,6 грн соответственно.

На сегодняшний день самый дорогой дизель продают заправки сети Socar – 30,98 грн. Почти на две гривны дешевле предлагают его компании "Параллель" и "Нефтек" – ценники установлены на уровне 28,99 грн. Третье место по дороговизне разделили сразу шесть сетей – WOG, ОККО, Shell, KLO, Рур груп, ZOG. На их заправках ДТ реализуют по 27,89 грн за литр.

При этом самые низкие цены установлены, как и раньше, на заправках Marshal – литр дизеля обойдется в 25,7 грн.

Что касается автогаза, то лидерство по цене досталось сети "Автопорт". Литр там стоит 16,5 грн. Чуть дешевле продают его ОККО (16,49 грн), WOG и Socar (по 16,48 грн), а также "Параллель" (16,45 грн).

В то же время самый дешевый автогаз на заправках "Укрнафты" – литр можно купить за 14,99 грн.