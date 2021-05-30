Глава центробанка Японии раскритиковал биткоин

Управляющий Банка Японии Харухико Курода выступил с критикой криптовалютной отрасли на фоне стремительного обвала биткоина в последние недели, сообщает УНИАН.

Курода заявил, что большая часть торговли в криптовалютной сфере является спекулятивной, а волатильность биткойна чрезвычайно высока.

При этом он выделил среди криптовалюты стейблкойны (stablecoin), которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров. Они подвержены меньшим колебаниям, чем курсы типичных криптовалют. По его мнению, стейблкойны также должны соответствовать правовым стандартам, чтобы стать удобным инструментом в будущем.

Курода таким образом примкнул к числу влиятельных критиков криптовалюты. Ранее председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что криптовалюты — это просто средство для спекуляций. Вице-президент Европейского ЦБ Луис де Гиндос также заявил, что криптовалюту не стоит рассматривать для инвестиций. Глава Банка Англии Эндрю Бейли предупредил, что криптовалюты не имеют внутренней стоимости - люди должны покупать их только в том случае, если готовы потерять свои деньги.