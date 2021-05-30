У Зеленского сказали, за какие деньги будут восстанавливать Донбасс

Для восстановления инфраструктуры оккупированной сейчас части Донбасса после возвращения ее под контроль Украины будет создано специальное государственное агентство и фонд, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил в эфире телеканала "Дом" внештатный советник руководителя Офиса президента Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

"Есть международная практика, есть успешные и неуспешные подходы к таким вопросам. Один из успешных подходов — создаётся фонд, который наполняется государством, международными донорами, частными компаниями. Назначается управляющая компания или агентство. Это может быть созданное государственное агентство, это может быть иное агентство, которое имело похожий опыт в других странах по восстановлению инфраструктуры" , — сказал Милованов.

В наблюдательный совет фонда могут входить все доноры, участвующие в его наполнении — как представители центральных и местных органов власти, так и представители международных компаний, частного бизнеса.

Данным фондом будет управлять специальное государственное агентство, которое непосредственно будет осуществлять процесс восстановления.

"Существуют разные модели. Стандартная модель — это создается центральный орган исполнительной власти, по сути — агентство, каких у нас много. Например, у нас есть Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Точно так же будет создано агентство восстановления инфраструктуры, или же более точно его было бы назвать — агентство восстановления экономики региона" , — пояснил Милованов.

Под данное агентство будет разработано законодательство, в котором прописаны цели и задачи ведомства, его структура, принципы назначения руководства и пр.

Предполагается, что в целом процессом восстановления Донбасса будет управлять госагентство — согласно разработанной им стратегии и плану работы. Но на отдельные направления могут быть привлечены международные компании, частный бизнес.