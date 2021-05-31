Именем украинского физика назвали планету

Именем выдающегося украинского физика Ивана Пулюя названа малая планета, сообщает УНИАН.

Соответствующее решение принял Международный астрономический союз (IAU), написал ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины, доктор физико-математических наук Василий Шендеровский на странице в Facebook﻿.

"Этого момента ученые, коллектив Тернопольского национального технического университета им. Ивана Пулюя, жители Гримайлова ждали более трех лет. Международный астрономический союз (IAU) назвал малую планету именем Ивана Пулюя (226858) Ivanpuluj=2004 TY 13, о чем сообщено в Bulletin WGSBN (рабочая группа по вопросам номенклатуры небесных тел) Vol.1, #1, 2021, May 14, p.24", - говорится в сообщении .

По словам Шендеровського, таким образом реализовался один из пунктов мероприятий по случаю 175-летия со дня рождения выдающегося украинского ученого.

Что известно о Ивана Пулюя

Иван Пулюй (1845-1918) - украинский физик и электротехник, изобретатель, организатор науки, публицист, переводчик. Один из первооткрывателей радиоактивного излучения

Пулюй работал в новых и актуальных в то время направлениях физики: опытная проверка предсказаний молекулярно-кинетической теории Максвелла, исследование природы и свойств катодных и Х-лучей.

Работал в области молекулярной физики, электротехники, исследовал электрические разряды в газах, свойства и природу рентгеновских лучей задолго до В. Рентгена. В 1882 году изобрел фосфоресцентную лампу, предшественницу рентгеновской.

Владел более чем 10 языками. Перевел учебники по геометрии и физике для украинских гимназий, молитвенник на украинский язык. Вместе с Пантелеймоном Кулишом и Иваном Нечуй-Левицким перевел на украинский язык Библию, разрабатывал основы концепции национального образования, работал над словарем украинского технической терминологии.