КНДР назвала своего истинного противника

Истинным противником Северной Кореи являются США, которые просто "используют" союзника, говорится в статье Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК, сообщает Лента.Ру.

"Расчет США, которые планируют осуществить цель гегемонии, используя Южную Корею, является всего лишь глупым поведением человека, выкалывающего себе глаза своими же пальцами", — пишет автор статьи, комментатор ЦТАК по международной политике Ким Мен Чхоль.

Отмечается, что Соединенные Штаты и власти Южной Кореи "ясно обнаружили свои агрессивные амбиции" . Чхоль добавил, что у них нет права рассуждать об укреплении государственной обороноспособности Северной Кореи или о нарушении резолюций ООН.

Ранее представитель Госдепартамента США Джалина Портер рассказала о нескольких безуспешных попытках американских властей связаться с Северной Кореей. Портер отметила, что США пытались связаться с КНДР по нескольким каналам, в том числе и через Нью-Йорк, где при штаб-квартире ООН находится постоянное представительство Северной Кореи. Однако американская администрация не получила ответа от северокорейской стороны.