31 мая 2021 - какой сегодня праздник, приметы и запреты

В этот день в мире отмечаются Всемирный день блондинок и блондинов, Всемирный день без табака, День рождения велосипедного спорта, Всемирный день попугая, Всемирный день борьбы с неравенством, Международный день благодарности бортпроводникам, День «О чем вы думаете - то и чувствуете», День веб-дизайнера, День осведомленности о некротическом фасциите, сообщает УНИАН.

В США - День памяти павших, или День поминовения День штата Юта, День улыбки, День миндального печенья, День медитации, День «Говорите полными предложениями», День защиты слуха, День автономных транспортных средств, в ЮАР - День республики, в Казахстане - День памяти жертв политических репрессий и голода, в Британии - Весенний банковский выходной, Куперсхилдская сырная гонка, в Брунее - День вооруженных сил, в Армении - День памяти святой Рипсимэ, в Испании - День Кастилии-Ла-Манча, на Фиджи - День Рату Сукуна, в Австралии - День примирения.

Памятные даты 31 мая, годовщины и события

В 1787 году в Англии был организован первый в мире крикетный клуб.

В 1836 году в Британии был запатентован гребной винт.

В 1859 году на Часовой башне Вестминстерского дворца в Лондоне были запущены часы, ныне известны как Биг-Бен. Официальное наименование – «Часовая башня Вестминстерского дворца», также ее называют «Башней Святого Стефана». Архитекторы - Бери и механик Вальями. По замыслу, новые часы должны были стать самыми большими и точными в мире, и чтобы звон их был слышен по всей столице. В 1858 году башня была возведена, а часы были запущены в ход 31 мая 1859 года. Внутри башни установили 13-тонный колокол, высотой более 2 метров и диаметром почти 3 метра. Высота башни составила 96,3 метра. Циферблаты Биг Бена смотрят на все 4 стороны света. Сделаны они из бирмингемского опала, и каждый в диаметре 7 метров. В основании циферблатов – латинская надпись «Боже, храни нашу королеву Викторию I». По периметру башни начертана фраза на латыни: «Хвала Господу». Часовые стрелки длиной 2,7 метра отлиты из чугуна, а минутные – 4,2 метра – сделаны из медного листа. Часы долгое время считались самыми большими в мире. Первый удар молота Биг-Бена совпадает с первой секундой начала часа. Каждые 2 дня механизм проходит тщательную проверку и смазку. Но и эти часы иногда опаздывают или спешат. Погрешность небольшая – 1,5-2 секунды. А чтобы исправить положение, нужен лишь... старый английский пенни. Никто не помнит, кому пришла в голову мысль использовать монеты, но идея сработала. Монетка, положенная на маятник длиной 4 метра, ускоряет его движение на 2,5 секунды за сутки. Добавляя или убирая пенни, смотритель таким образом добивается точности.

В 1868 году в окрестностях Парижа, в парке Сен-Клу прошла первая в мире велогонка. Эта дата считается Днем рождения велосипедного спорта. Она составляла 2000 метров, победителем гонки стал англичанин Дж.Мур. Велосипеды тогда еще имели разные по величине колеса, их называли «высокими». Но соревнования настолько пришлись по вкусу участникам, что уже в следующем году состоялись первые международные шоссейные велогонки Париж-Руан на 120 километров, в которых триумфально финишировал опять же Дж.Мур. Сегодня самой престижной велосипедной гонкой считается «Тур де Франс», которая проводится с 1903 года.

В 1879 году в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога и был продемонстрирован первый электропоезд, сконструированный Вернером фон Сименсом.

В 1884 году американский врач, пропагандист вегетарианства Джон Келлог запатентовал кукурузные хлопья.

В 1970 году произошло землетрясение в Перу, оно унесло жизни более 60 тысяч человек, 600 тысяч перуанцев лишились крова.

В 2003 году в этот день Париж встретил последний «Конкорд», после чего полеты данной модели были прекращены.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 31 мая чтит память семерых мучениц, пострадавших за веру, и племянника одной из них, мученика Федота. В народе день назвали Федот Овсяник, или Семь дев. «Федота» считали помощником в весенних работах.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя начинать новое дело, совершать большие покупки, отказывать в помощи бездомным и бедным.

Приметы на 31 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- листья дуба полностью распустились – к хорошему урожаю;

- кукушка долго кукует – в ближайшее время будут теплые дни;

- дуб распустил листья раньше ясеня - лето будет засушливым.