Что ожидается на валютном рынке в последний день мая

Сегодня, в понедельник 31 мая, в США отмечают День памяти (Memorial Day) - национальный день памяти США, отмечающийся ежегодно в последний понедельник мая. Этот день посвящён памяти американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооружённых конфликтах, в которых США когда-либо принимали участие. Все банки и биржи страны будут закрыты в связи с выходным днем, а украинский межбанковский валютный рынок﻿ будет работать в режиме ТОМ (расчеты – завтрашним днем).

Такой режим мало устраивает всех, т.к. операции фактически переносятся на следующий месяц – июнь. Поэтому сделок на межбанковском валютном рынке сегодня будет очень мало, а сама торговля скорее всего пройдет крайне тихо и спокойно.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 27,45/27,55 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

На наличном рынке ценник на продажу «американца» в столице на выходных опустился до 27,47-27,48 гривен. Операторы валютного рынка констатировали снижение интереса к покупкам валюты. Сегодня продажа доллара в столице стартует с 27,48 гривен. Далее все будет зависеть от развития ситуации на межбанке: наличный рынок будет чутко улавливать любые новости оттуда. Скорее всего, сегодня наличная торговля пройдет в узком диапазоне, а колебания не превысят 2-3 копеек.

Евро на рынке FOREX в прошлую пятницу сначала упал до отметки 1,2131 доллара, а потом резко скорректировался вверх до 1,2203 доллара. Утром понедельника евро торгуется в узком диапазоне 1,2183-1,2202 доллара. Наличный евро в столице на выходных продавали по цене 33,45-33,47 гривны. Сегодня утром евро в Киеве начнут продавать по тем же ценам. Далее все будет традиционно зависеть от двух факторов: ситуации на мировых рынках и поведения наличного доллара. Сегодня колебания цены наличного евро будут незначительными.

Российский рубль в прошлую пятницу сначала опустился до 73,70 рублей за доллар, а к концу дня укрепился до 73,10 рублей. Состоянием на 8:00 утра понедельника он торгуется в узком диапазоне 73,22-73,27 рубля за доллар. В Киеве на выходных наличный рубль продавали по 3,73-3,75 гривны за 10 рублей. Сегодня сохранится та же цена.