Обновлен порядок торговли транспортом и его госрегистрации

Правительство постановлением от 26.05.2021 № 536 внесло изменения в Порядок государственной регистрации транспортных средств и Порядок осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами и их составляющими, сообщает ЛигаБизнес.

В частности, учет поступления, продажи и передачи транспортных средств и их составных частей, которые имеют идентификационные номера можно будет вести субъектам хозяйствования в письменном или электронном виде.

Договоры купли-продажи транспортных средств безотлагательно вносятся в электронный реестр по местонахождению торговых помещений.

На проданные транспортные средства, которые находились в пользовании и подлежат первой государственной регистрации в Украине, и их составные части, которые имеют идентификационные номера, субъекты хозяйствования, поставленные на учет в Главном сервисном центре МВД, выдают покупателю:

- экземпляр договора покупки-продажи транспортного средства, подписанного уполномоченным лицом и скрепленного печатью (при ее наличии),

- акт осмотра реализованного транспортного средства,

- акт технического состояния транспортного средства или его составной части, которая имеет идентификационный номер

- сертификат соответствия,

- расчетный документ, который удостоверяет факт покупки транспортного средства,

- копию таможенной декларации.

Если таможенное оформление осуществлялось по электронной таможенной декларации, субъект хозяйствования вносит сведения об электронной таможенной декларации в акт осмотра реализованного транспортного средства.

В случае продажи транспортных средств и их составных частей, которые имеют идентификационные номера, филиалом субъекта хозяйствования или уполномоченным дилером кроме акта приема-передачи предприятия-производителя покупателю выдается акт приема-передачи, который заключается между субъектом (его филиалом) и уполномоченным дилером.

В случае снятия с учета транспортного средства покупателю будут выдавать номерные знаки для разовых поездок.

Не будут допускаться к государственной регистрации транспортные средства, приобретенные с нарушением вышеупомянутых требований, а также если есть сведения об их розыске, аресте в Государственном реестре обременений движимого имущества или владелец которого (которых) внесен в Единый реестр должников.