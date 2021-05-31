5 категорий людей, которым опасно летать на самолете

При взлете и посадке в салоне меняется атмосферное давление, сокращается количество кислорода, что может негативно сказаться на кровообращении основных органов у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает РИА Новости.

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал категории людей, которым следует особенно внимательно относиться к длительным перелетам.

﻿"Если вы перенесли тяжелый COVID, если вы злостный курильщик, если находитесь на гормонально-заместительной терапии, если у вас были тромбозы, если был диабет", – перечислил медик основные группы риска.

Надо также помнить, что лицам с инфарктом в анамнезе авиаперелеты запрещены в течение полугода после приступа. Это важное условие, позволяющее избежать повторного инфаркта.

Мясников призвал как следует готовиться к перелетам, которые продлятся более четырех часов. Он посоветовал надевать в полет компрессионное белье, принимать аспирин и при необходимости и по назначению врача, сделать укол разжижающего кровь препарата перед авиарейсом.

Врач напомнил, что во время перелета увеличивается риск обострения хронических заболеваний, а также рекомендовал не употреблять на борту спиртные напитки.