В Украине только 38% прибыльных компаний: топ-5 самых успешных

В 2020 году 152 845 украинских компаний показали прибыль. Это 38% от общего количества предприятий в стране, сообщает UBR.

Информация стала доступной благодаря открытию финансовой отчетности почти 430 тыс. компаний путем внесения правок в постановление Кабмина №835.

Согласно информации аналитиков платформы "Опендатабот", "вышли в ноль" 168 809 предприятий (42%), а убыточными по итогам года стали 80 150 (19,9%).

Так, по суммам прибыли самими успешными стали такие организации:

Оператор ГТС Украины – 28,3 млрд грн прибыли;

компания "Мрия Подилля" – 21,6 млрд грн;

АО "Южный ГОК" – 18,2 млрд грн;

АО "Магистральные газопроводы Украины" – 15,2 млрд грн;

Полтавский ГОК – 11 млрд грн.

Самыми убыточными, как известно, стали "Укрэнерго" (27,4 млрд грн убытка), "Нафтогаз" (18 млрд грн), "Укрзализныця" (11,7 млрд грн), Шахтоуправление "Покровское" (7,2 млрд грн) и Северодонецкое объединение "Азот" (6,8 млрд грн).

В целом открытие финотчетности компаний поможет исключить коррупционные схемы в украинском бизнесе, считают аналитики.