В Украине только 38% прибыльных компаний: топ-5 самых успешных
В 2020 году 152 845 украинских компаний показали прибыль. Это 38% от общего количества предприятий в стране, сообщает UBR.
Информация стала доступной благодаря открытию финансовой отчетности почти 430 тыс. компаний путем внесения правок в постановление Кабмина №835.
Согласно информации аналитиков платформы "Опендатабот", "вышли в ноль" 168 809 предприятий (42%), а убыточными по итогам года стали 80 150 (19,9%).
Так, по суммам прибыли самими успешными стали такие организации:
- Оператор ГТС Украины – 28,3 млрд грн прибыли;
- компания "Мрия Подилля" – 21,6 млрд грн;
- АО "Южный ГОК" – 18,2 млрд грн;
- АО "Магистральные газопроводы Украины" – 15,2 млрд грн;
- Полтавский ГОК – 11 млрд грн.
Самыми убыточными, как известно, стали "Укрэнерго" (27,4 млрд грн убытка), "Нафтогаз" (18 млрд грн), "Укрзализныця" (11,7 млрд грн), Шахтоуправление "Покровское" (7,2 млрд грн) и Северодонецкое объединение "Азот" (6,8 млрд грн).
В целом открытие финотчетности компаний поможет исключить коррупционные схемы в украинском бизнесе, считают аналитики.