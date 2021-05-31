Google собирает данные пользователей несмотря на запрет

Компания Google продолжает собирать данные о месте нахождения своих пользователей, даже если в настройках функция геолокации и распространения своего места нахождения отключены, сообщает УНИАН.

Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на документы, опубликованные на странице прокуратуры штата Аризона. Кроме того, компания делает так, чтобы настройки частного поиска было трудно найти, также она давила на производителей смартфонов скрывать такие настройки, пишет издание.

Опубликованные на сайте прокуратуры Аризоны документы являются частью доказательной базы судебного иска против компании, поданного в прошлом году. Прокуратура штата обвиняет Google в незаконном сборе геолокационных данных пользователей, даже если они хотят их скрыть.

На прошлой неделе судья распорядился опубликовать на сайте новые документы в ответ на запрос торговых групп Digital Content Next и News Media Alliance, которые утверждают, что это в интересах населения знать, что Google использует свои юридические ресурсы, чтобы скрыть расследование ее практики сбора данных.

Документы указывают на то, как Google скрывал механизм сбора данных, сбивая с толку не только своих пользователей, но и работников.

Бывший вице-президент компании Джек Манзель признал под присягой, что единственный способ скрыть от Google свою геолокацию, это если пользователь укажет своим домашним и рабочим адресами случайные локации.

Google использует несколько инструментов, чтобы собирать информацию, в соответствии с документами, в том числе WIFI и приложения третьих компаний, не аффилированных с Google, заставляя пользователей указывать свою геолокацию для использования этих слагаемых, передает Голос Америки.