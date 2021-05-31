5 оригинальных рецептов из куриного филе на ужин
Куриное филе – это быстро, вкусно и сытно. Это мясо отлично сочетается с овощами и неважно, каким способом вы его приготовили – пожарили, запекли или потушили с овощами. Чтобы сделать все идеально, ознакомьтесь с лайфаками по приготовлению курицы – и можно начинать. Ниже – 5 оригинальных рецептов, которые можно применять к ужину, сообщает Сегодня.
Бефстроганов из курицы со сметаной и томатной пастой
Ингредиенты
- 600 г куриного филе
- 1 луковица
- 200 г сметаны 20%
- 1 ст. л. томатной пасты
- Щепотка соли
- Щепотка перца
- Растительное масло
Способ приготовления
- Филе куриной грудки вымойте, обсушите, нарежьте на ломтики, слегка отбейте, накрыв пищевой пленкой. Затем нарежьте куриное филе толстыми брусочками.
- Луковицу среднего размера очистите и нашинкуйте тонкими полукольцами.
- Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте лук, помешивая, до золотистого цвета, 5 минут.
- Выложите к луку нарезанное филе, увеличьте огонь до сильного и жарьте мясо до появления румяной корочки, 7-10 минут.
- Посолите и поперчите филе, посыпьте мукой и перемешайте, жарьте еще две минуты, помешивая, на среднем огне.
- В миске смешайте сметану с томатной пастой, залейте куриное филе, накройте крышкой и тушите бефстроганов из курицы в сметане на слабом огне 15 минут.
- Подавайте бефстроганов из курицы со сметаной с картофельным пюре, макаронами или рисом.
Запеченная паста с курицей и перцем
Ингредиенты
- 275 г пасты
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 луковица
- 3 сладких перца разных цветов
- 1 ч. л. смеси специй (паприка, чили, соль с добавками)
- 500 г филе куриных бедрышек
- 1 ст. л. томатной пасты
- 1 банка томатного соус для пасты
- 75 г тертого чеддера
- Натуральный йогурт – для подачи
Способ приготовления
- Отварите пасту в кипящей подсоленной воде до готовности.
- Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарьте нарезанное полосками филе в течение 5 минут, до золотистого цвета, переложите на тарелку.
- Добавьте в сковороду измельченный лук и нарезанный средними кусочками перец, обжарьте на среднем огне до мягкости, около 8 минут.
- Всыпьте смесь приправ, перемешайте, готовьте 1 минуту, затем верните курицу в сковороду, добавьте томатное пюре и 50 мл воды. Готовьте на медленном огне несколько минут, затем добавьте макароны и перемешайте.
- Разогрейте духовку в режиме гриль до средней температуры. Переложите пасту в форму для запекания, посыпьте тертым чеддером и поставьте в духовку запекаться до золотистого цвета.
Куриные рулеты с курагой и черносливом
Ингредиенты
- 3 куриных грудки
- 12 шт. кураги
- 12 шт. чернослива
- Сыр
- Натуральный йогурт, сметана или кефир
- Соль, перец
Способ приготовления
- Курагу и чернослив залить горячей водой. Дать постоять полчаса, затем промыть и обсушить.
- Затем разрезать куриную грудку вдоль на две части, немного отбить, посолить и поперчить по вкусу.
- Выложить на грудку кусочек твердого сыра, курагу и чернослив. В каждом рулетике должно быть по две кураги и по два чернослива.
- Свернуть в рулетики, заколоть зубочисткой.
- Выложить в форму для запекания, сверху смазать йогуртом, сметаной или кефиром.
- Запекать в духовке на 200 градусов до готовности. Не пересушить.
- Переложить рулеты на блюдо и разрезать на порционные куски. Украсить веточками зелени и подавать с любыми гарнирами и соусами на свой вкус.
Карри с курицей и картофелем
Ингредиенты
- 3 ст. л. растительного масла
- 500 г куриного филе, мелко порубленного
- 1 луковица, нарезанная
- 3 зубчика чеснока, измельченных
- 1-2 красных перчика чили, измельченных
- Имбирь, кусочек размером с большой палец, очищенный и натертый
- 1/2 стакана воды или бульона
- 1 ч. л. куркумы
- 1 ч. л. кумина (зиры)
- 1 ч. л. молотого кориандра
- 1 кг картофеля, нарезанного крупными кусками
- 3 средних помидора, измельченных
- 1 стакан зеленого горошка или смеси замороженных овощей
- Соль
- Зелень кинзы или петрушки для подачи
Способ приготовления:
- Разогреть в большой сковороде растительное масло, обжарить в нем измельченное куриное филе до золотистого цвета. К курице добавить измельченные лук, чеснок и чили, готовить на среднем огне минут 5 до мягкости лука.
- Если любите не слишком острые блюда, количество перца чили необходимо уменьшить.
- Прибавить специи и тертый имбирь, посолить, тщательно перемешать, готовить еще несколько минут.
- Выложить в сковороду картофель, залить половиной стакана воды или бульона, уменьшить огонь, накрыть крышкой и готовить минут 15 до мягкости картофеля.
- Затем добавить порезанные помидоры и горошек или смесь мороженых овощей.
- Томить карри под крышкой до готовности овощей.
- Если необходимо, посолить по вкусу, взбрызнуть соком лимона или лайма.
- Блюдо можно украсить свежей зеленью. А подавать – с натуральным йогуртом или сметаной.
Кускус в мультиварке с куриным филе и овощами
Ингредиенты
- 350 г кускуса
- 500 г куриного филе
- 1 цукини
- 1 баклажан
- 1 морковь
- 1 сладкий перец
- 1 луковица
- Растительное масло
- Соль, перец
Способ приготовления
- Куриное филе нарезать кубиками. Обжарить, периодически помешивая, в смазанной маслом чаше мультиварки в течение 12 минут в режиме "Жарка".
- Лук мелко порубить, а остальные овощи нарезать кубиками. Добавить в мультиварку к куриному филе, установить режим "Тушение" и готовить 20 минут.
- Влить 500 мл воды, выключить программу "Тушение" и на разогреве дождаться закипания.
- В кипящую воду добавить кускус, перемешать и отключить мультиварку. Оставить на 10 минут для набухания под закрытой крышкой.
- Перемешать и сразу подавать.