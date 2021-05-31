5 оригинальных рецептов из куриного филе на ужин

Куриное филе – это быстро, вкусно и сытно. Это мясо отлично сочетается с овощами и неважно, каким способом вы его приготовили – пожарили, запекли или потушили с овощами. Чтобы сделать все идеально, ознакомьтесь с лайфаками по приготовлению курицы – и можно начинать. Ниже – 5 оригинальных рецептов, которые можно применять к ужину, сообщает Сегодня.

Бефстроганов из курицы со сметаной и томатной пастой

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Ингредиенты

600 г куриного филе

1 луковица

200 г сметаны 20%

1 ст. л. томатной пасты

Щепотка соли

Щепотка перца

Растительное масло

Способ приготовления

Филе куриной грудки вымойте, обсушите, нарежьте на ломтики, слегка отбейте, накрыв пищевой пленкой. Затем нарежьте куриное филе толстыми брусочками. Луковицу среднего размера очистите и нашинкуйте тонкими полукольцами. Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте лук, помешивая, до золотистого цвета, 5 минут. Выложите к луку нарезанное филе, увеличьте огонь до сильного и жарьте мясо до появления румяной корочки, 7-10 минут. Посолите и поперчите филе, посыпьте мукой и перемешайте, жарьте еще две минуты, помешивая, на среднем огне. В миске смешайте сметану с томатной пастой, залейте куриное филе, накройте крышкой и тушите бефстроганов из курицы в сметане на слабом огне 15 минут. Подавайте бефстроганов из курицы со сметаной с картофельным пюре, макаронами или рисом.

Запеченная паста с курицей и перцем

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Ингредиенты

275 г пасты

2 ст. л. оливкового масла

1 луковица

3 сладких перца разных цветов

1 ч. л. смеси специй (паприка, чили, соль с добавками)

500 г филе куриных бедрышек

1 ст. л. томатной пасты

1 банка томатного соус для пасты

75 г тертого чеддера

Натуральный йогурт – для подачи

Способ приготовления

Отварите пасту в кипящей подсоленной воде до готовности. Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарьте нарезанное полосками филе в течение 5 минут, до золотистого цвета, переложите на тарелку. Добавьте в сковороду измельченный лук и нарезанный средними кусочками перец, обжарьте на среднем огне до мягкости, около 8 минут. Всыпьте смесь приправ, перемешайте, готовьте 1 минуту, затем верните курицу в сковороду, добавьте томатное пюре и 50 мл воды. Готовьте на медленном огне несколько минут, затем добавьте макароны и перемешайте. Разогрейте духовку в режиме гриль до средней температуры. Переложите пасту в форму для запекания, посыпьте тертым чеддером и поставьте в духовку запекаться до золотистого цвета.

Куриные рулеты с курагой и черносливом

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Ингредиенты

3 куриных грудки

12 шт. кураги

12 шт. чернослива

Сыр

Натуральный йогурт, сметана или кефир

Соль, перец

Способ приготовления

Курагу и чернослив залить горячей водой. Дать постоять полчаса, затем промыть и обсушить. Затем разрезать куриную грудку вдоль на две части, немного отбить, посолить и поперчить по вкусу. Выложить на грудку кусочек твердого сыра, курагу и чернослив. В каждом рулетике должно быть по две кураги и по два чернослива. Свернуть в рулетики, заколоть зубочисткой. Выложить в форму для запекания, сверху смазать йогуртом, сметаной или кефиром. Запекать в духовке на 200 градусов до готовности. Не пересушить. Переложить рулеты на блюдо и разрезать на порционные куски. Украсить веточками зелени и подавать с любыми гарнирами и соусами на свой вкус.

Карри с курицей и картофелем

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Ингредиенты

3 ст. л. растительного масла

500 г куриного филе, мелко порубленного

1 луковица, нарезанная

3 зубчика чеснока, измельченных

1-2 красных перчика чили, измельченных

Имбирь, кусочек размером с большой палец, очищенный и натертый

1/2 стакана воды или бульона

1 ч. л. куркумы

1 ч. л. кумина (зиры)

1 ч. л. молотого кориандра

1 кг картофеля, нарезанного крупными кусками

3 средних помидора, измельченных

1 стакан зеленого горошка или смеси замороженных овощей

Соль

Зелень кинзы или петрушки для подачи

Способ приготовления:

Разогреть в большой сковороде растительное масло, обжарить в нем измельченное куриное филе до золотистого цвета. К курице добавить измельченные лук, чеснок и чили, готовить на среднем огне минут 5 до мягкости лука. Если любите не слишком острые блюда, количество перца чили необходимо уменьшить. Прибавить специи и тертый имбирь, посолить, тщательно перемешать, готовить еще несколько минут. Выложить в сковороду картофель, залить половиной стакана воды или бульона, уменьшить огонь, накрыть крышкой и готовить минут 15 до мягкости картофеля. Затем добавить порезанные помидоры и горошек или смесь мороженых овощей. Томить карри под крышкой до готовности овощей. Если необходимо, посолить по вкусу, взбрызнуть соком лимона или лайма. Блюдо можно украсить свежей зеленью. А подавать – с натуральным йогуртом или сметаной.

Кускус в мультиварке с куриным филе и овощами

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Ингредиенты

350 г кускуса

500 г куриного филе

1 цукини

1 баклажан

1 морковь

1 сладкий перец

1 луковица

Растительное масло

Соль, перец

Способ приготовления