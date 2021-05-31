Настя Каменских в стильном бикини похвасталась шикарным телом

Украинская певица Настя Каменских показала фото с отдыха. ﻿Девушка предстала в черном купальнике с завязками на талии и соединяющим кольцом, сообщает УНИАН.

Наверх она накинула мини-платье на запах, которое решила не завязывать. Дополнила Настя такой пляжный образ изящным украшением на шее. Фото с отдыха она опубликовала на странице в Instagram.

фото / instagram.com/kamenskux