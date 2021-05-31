Карпаты второй день засыпает снегом

В горах Закарпатья и Ивано-Франковщины уже второй день падает снег, сообщают сотрудники Черногорского горного поисково-спасательного пункта﻿.

“По состоянию на 9:30 31.05.2021 на г. Поп Иван Черногорский пасмурно, падает снег. Видимость ограничена 50 метрами”, – заявляют спасатели.

Они добавили, что температура воздуха около нуля градусов, ветер дует со скоростью 8-10 м/с.

Напомним, снег на указанной вершине начал падать﻿ в воскресенье, 30 мая. Видимость упала до 30 метров.