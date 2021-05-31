Революция на рынке: каким был первый в мире кроссовер

Автомобиль Matra-Simca Rancho появился на десять лет раньше самого термина «кроссовер»

Matra-Simca Rancho – это кроссовер, выпускавшийся автомобильным отделением французской аэрокосмической фирмы Matra в 1977-1985 годах. Его уникальность в том, что он появился за десять лет до термина «кроссовер». Тогда такой автомобиль преподносили для особенного образа жизни. Размытая формулировка для машины вне сегментов. Но во многих смыслах Matra-Simca Rancho стал образцом для автомобильного дизайна будущего.

Изначально первый в мире кроссовер позиционировался как LAV (автомобиль для досуга). Внешне он представлял своеобразный микс пикапа и фургона. Такое нестандартное решение вызывало интерес к модели. Некоторые решения дизайнеры Rancho заимствовали у Range Rover первого поколения. А спустя 15 лет французский кроссовер стал «вдохновителем» для Land Rover Discovery первого поколения.

Кузов Matra-Simca Rancho изготавливался из стали и стекловолокна. По сути, новинка представляла собой расширенную версию пикапа Simca 1100 с множеством дополнительных компонентов. В движение автомобиль приводил 1,4-литровый двигатель с поперечным расположением. Кузов и днище были защищены стальными пластинами. Топливный бак с двойными стенками. Это позволяло кроссоверу преодолевать практически любое бездорожье.

В рассчитанном на семерых человек салоне было достаточно места и для хранения вещей. Для удобства пассажиров сидения второго ряда «возвышались» над передними. Если возникала необходимость в перевозке крупногабаритных грузов, второй и третий ряд сидений складывались.

Rancho был настоящей диковинкой и остается ею по сей день. К сожалению, у автомобиля так и не появилось достойного преемника. Конечно, если не считать целой плеяды современных кроссоверов, которые оказались невероятно успешными. Например, Toyota RAV4, который появился только в 1994 году – через 17 лет после Rancho.