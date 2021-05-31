Зеленский подписал указ о создании Университета по кибербезопасности
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности, сообщает Интерфакс-Украина.
"В Украине будет создан президентский университет. Это учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего, которое соберет лучших преподавателей и будет обучать специалистов, которые смогут решать важные государственные задачи для защиты государства, для вызовов будущего.
Он будет готовить специалистов по кибербезопасности, специалистов искусственного интеллекта, нанотехнологий, аэрокосмических, энергетических и биотехнологий", - заявил Зеленский.