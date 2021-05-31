В Одесской области застрелился солдат ВСУ

Вечером 30 мая в Одесской области нашли застреленным пограничника воинской части 1942, который совершил суицид, сообщает Телеграф.

Сообщается, что солдат Ярослав Ганюченко застрелился в оружейной комнате из автомата во время смены нарядов. Инцидент произошел в селе Радужном. Примечательно, что это уже 3 случай за несколько дней.

По данным из соцсетей, Ганюченко призвали на службу из Умани в 2020 году. В армии он был водителем-электриком. На службе конфликтов у него не было. Незадолго до этого он вернулся из отпуска и был в хорошем настроении.

На данный момент детали происшествия устанавливают правоохранители.