Ученые нашли новый доступный способ продления жизни

Австралийские ученые из университета города Сидней заявили, что ходьба в быстром темпе более эффективна для здоровья человека, нежели медленные прогулки, сообщает Men's Life.

В исследовании, проведённом за период с 1994 по 2008 год приняли участие 50 225 жителей Англии и Шотландии. Респонденты рассказали, какой темп ходьбы во время прогулок они предпочитают: медленный, средний или быстрый. Специалисты провели коррекцию показателей участников, учитывая их возраст, пол, общую физическую подготовку, а также индекс массы тела.

В итоге оказалось, что пешие прогулки в среднем темпе понижают риск летального исхода по любым причинам на 20%, по сравнению с медленной ходьбой. А у тех, кто предпочитал быструю ходьбу, этот риск уменьшался на 24%.

Особенно положительные результаты от прогулок наблюдались у людей преклонного возраста после 60 лет. Средний темп ходьбы среди пожилых людей способен снизить риск летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний на 46%, а быстрый – на 53%.

Повлиять на продолжительность жизни под силу каждому человеку. И регулярные прогулки в быстром темпе в этом помогут.