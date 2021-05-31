Прогнозы курса гривны на лето

Украинская валюта в последнее время демонстрировала тенденцию к укреплению после снижения в апреле из-за осуществленной Россией военной эскалации, сообщает УНИАН.

Так стоит ли нам переживать о курсе гривни в наступающий период летних отпусков?

Украинская валюта в последние недели весны 2021 года порадовала стабильностью.

После временного ослабления в апреле, когда гривня пересекала отметку в 28 грн/долл., ситуация улучшилась, и в течение мая национальная валюта укрепилась на 50 копеек. В частности, на последний день весны Национальный банк установил официальный курс в 27,50 гривен за доллар.

Апрельское ослабление украинской валюты было связано с эскалацией военного конфликта на востоке страны, когда путинская Россия начала стягивать войска к украинским границам.

В таких условиях инвесторы-нерезиденты, которые до этого активно покупали облигации внутреннего государственного займа, ожидаемо снизили спрос на украинские ценные бумаги.

Глава НБУ Кирилл Шевченко отметил также повышение спроса на валюту на украинском рынке со стороны нерезидентов из-за роста геополитической напряженности.

«До концентрации войск России инвесторы и нерезиденты достаточно активно покупали ОВГЗ, даже несмотря на задержку пересмотра программы с МВФ. После новостей о начале эскалации мы почувствовали дополнительный спрос со стороны нерезидентов на покупку валюты. НБУ проводил, соответственно, интервенции, и, благодаря действиям Нацбанка, нам удалось сгладить этот спрос», - сказал он.

Улучшение ситуации

После новостей об отведении части российских войск от украинских границ ситуация на национальном валютном рынке стабилизировалась, и курс гривни постепенно пошел вверх.

Эксперты финансовой группы ICU благоприятно оценивают положение гривни на валютном рынке и прогнозируют ее укрепление в первом полугодии до 27 грн/долл. с окончанием 2021 года в диапазоне 27,5-28 грн/долл.

Аналитики отмечают, что высокие реальные ставки, быстрое восстановление национальной экономики и благоприятные внешние условия поддерживают обменный курс гривни.

На внешнем балансе Украины продолжают положительно сказываться благоприятные условия торговли с зарубежными странами и ограничение международного туризма, что объективно сдерживает покупку валюты гражданами нашей страны, а также восстановление притока портфельных инвестиций.

Это помогает увеличивать международные резервы НБУ, которые к концу 2020 года достигли 29 млрд долл., что является самым высоким уровнем за последние восемь лет.

Основные риски, по мнению экспертов, в настоящее время связаны с замедлением реформ в Украине и неопределенностью в отношениях с ключевым кредитором нашей страны - Международным валютным фондом.

Прогноз на лето

Одни наши соотечественники в ближайшие месяцы постараются выехать на отдых за границу и будут интересоваться покупкой валюты.

Другая, большая, часть украинцев проведет лето в родной стране и, возможно, кто-то будет вынужден продавать долларовые сбережения, чтобы иметь запас гривень для оплаты заслуженного отдыха или давно откладываемого ремонта.

Обе категории интересуются поведением украинской валюты в период отпусков и гадают: укрепится или упадет курс?

По словам аналитика RoboForex Андрея Гойлова, лето является на межбанке наиболее благоприятным периодом для национальной валюты Украины.

«После решения РФ отвести войска от границы с Украиной, гривня начала свое укрепление. Прежде всего, нерезиденты прекратили распродажи ОВГЗ на вторичном рынке. Однако, активно увеличивать свои портфели в этих бумагах они пока не спешат. За прошедшую неделю их вложения выросли лишь на 280 млн грн - до 97,53 млрд грн», - сказал Гойлов.

Аналитик отмечает, что госрегулятор не выходит на межбанковский рынок с интервенциями вот уже более двух месяцев, и ожидает появления НБУ на торгах лишь в случае резкого укрепления гривни.

Крупных выплат по внешним долгам Украины, что приводит к сокращению валютных запасов страны, до сентября не будет, поэтому регулятор будет чувствовать себя относительно спокойно.

«Учитывая текущую динамику мировых цен на товары украинского экспорта, предполагаю рост предложения иностранных валют от металлургов и аграриев. Это благоприятно скажется на курсе гривни и позволит НБУ пополнить валютные резервы. Спрос со стороны импортеров будет оставаться на текущем уровне», - подчеркнул Гойлов.

Эксперт прогнозирует, что, если не появится каких-либо новых политических рисков, курс гривни к доллару и евро останется летом в узких диапазонах.

«Гривня против доллара США, вероятно, не выйдет за границы ценового канала 27,50-27,95 грн/долл. Единая европейская валюта, полагаю, будет находиться в коридоре 33,50-33,85 грн/евро», - сказал Гойлов.

Рекомендации по сбережениям

Руководитель компании Performance Management Сергей Сароян также считает, что кардинальных изменений на валютном рынке в летний период не предвидится.

«До конца лета ситуация на валютном рынке измениться не должна. Сейчас инвесторы ожидают сохранения сверхнизких ставок в США и ужесточения денежно-кредитной политики в развивающихся странах, вследствие чего наблюдается переток капитала в рисковые инструменты. Данная динамика будет способствовать слабости доллара и поддерживать курс локальных валют вроде гривни», - сказал Сароян.

Эксперт отмечает, что каких-то серьезных причин для укрепления гривни, помимо притока иностранного капитала в ОВГЗ, нет, но и ожидать ощутимого падения также не стоит, так как украинская экономика постепенно приходит в себя после кризиса и негатив отсутствует.

«Ожидаем движение курса в диапазоне 27,50-28,00 грн/долл. Стоит иметь в виду, что в текущем году по госдолгу необходимо выплатить 585,13 млрд гривен. Причем, пик платежей придется на сентябрь: 20,37 млрд внутреннего долга и 81,4 млрд внешнего. А, значит, мотивации у НБУ сильно поддерживать курс нет. Иными словами, в целях сбережения лучше выбрать крепкую валюту, например, подешевевший доллар», - рекомендует Сароян.

Внешние факторы и перспектива выхода из коронакризиса

По словам экспертов, главным драйвером мирового финансового рынка будет оставаться ситуация в крупнейшей экономике планеты - США, где масштабные фискальные стимулы начали давать свои плоды: по итогам первого квартала ВВП страны вырос на 6,4 процента.

Если американская экономика будет развиваться такими темпами, то скоро сможет вернуться к уровню, который был до коронакризиса.

«По мере восстановления экономики представители Федеральной резервной системы будут все чаще высказываться о необходимости смены монетарной политики и борьбы с инфляцией. Это должно сопровождаться ростом нервозности на рынках и притоку денег в защитные инструменты, главным образом доллар. Таким образом, американская валюта на текущих отметках выглядит довольно привлекательно для тех, кто собирается покупать ее на долгий срок», - сказал Сароян.

Украинские финансисты сходятся во мнении, что лето должно быть спокойным для гривни: при отсутствии форс-мажоров существенных колебаний на валютном рынке не предвидится.

Мы также видим, что в стране несколько стабилизировалась ситуация с пандемией коронавируса: уровень заболеваемости пошел на спад, а вакцинация, хоть и скромными темпами, но продолжается.

Национальная экономика начинает оживать, бизнес приспосабливается к новым условиям, ориентированные на экспорт отрасли продолжают активно работать.

Наполненная дождями весна дает надежды на очень хороший урожай в 2021 году, а значит поставки украинской аграрной продукции за рубеж будут увеличиваться и, вместе с высокими ценами на продовольствие в мире, давать Украине дополнительные валютные поступления.

Поэтому украинцы могут строить планы на лето и наслаждаться долгожданным отдыхом со стабильным курсом гривни и с соблюдением мер безопасности, конечно же.