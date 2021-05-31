Тихановская сообщила, что Протасевич подвергался избиениям и пыткам

Ведущий белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская заявила, что задержанный блогер Роман Протасевич подвергался избиениям и пыткам в тюрьме, пишут иностранные СМИ.

Адвокат, который посетил Протасевича, отметил, что с ним все в порядке. Но в то же время правозащитник подчеркнул, что "это сомнительно, потому что наверняка его пытали, наверняка избили".

Роман Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны 23 мая после того, как их самолет был вынужден приземлиться в Минске.

Отметим, что Тихановская не предоставила доказательств своего утверждения, семья Протасевича также сообщила, что на видеозаписи, на которой Роман вышел на связь, были обнаружены следы пыток.