ВР пока не будет рассматривать закон о ликвидации ОАСК

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент не будет рассматривать законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева на этой пленарной неделе, сообщает РБК-Украина.

"Для того, чтобы рассмотреть вопрос по существу, необходимо соответствующее решение комитета. Сегодня, к сожалению, этот законопроект не готов к рассмотрению. Нет решения комитета, в котором бы рекомендовалось Верховной раде принять то или иное решение. Как только появится, то за мной, как за главой ВР, задержки в этом плане не будет" , - сказал Разумков.