Учителям поднимут зарплату: сколько добавят
Кабинет министров ставит целью повысить минимальную заработную плату учителей до уровня средней зарплаты в Украине, сообщает УНИАН.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука".
"В этом году мы увеличим заработные платы учителей на 30%. Но, конечно, наша цель - это не меньше чем средняя зарплата в стране должна составлять минимальный базис для учителей, для педагогов", - сказал он.
Госбюджет-2021 и обещанное повышение зарплат
- 15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.
- 16 декабря 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что согласно «бюджету возможностей», работникам образования будут повышены зарплаты на 26%, медикам – на 30%.
- Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что в течение 2021 года зарплаты педагогов по сравнению с августом 2020 года вырастут почти на 30%.
- 20 января 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства заявил о том, что в 2021 году в Украине будут увеличены зарплаты учителям и медикам.
- В тот же день, 20 января 2021 года, стало известно о том, что Кабмин утвердил новую тарифную сетку для «бюджетников».
- Общий бюджет образования составит 173,8 млрд грн. Для выплат зарплат педагогическим работникам учреждений общего среднего образования предусмотрено 102,5 млрд грн, что на 21,2 млрд грн больше по сравнению с 2020 годом.
- По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в апреле 2021 года выросла по сравнению с апрелем 2020 года на 29,8% - до 13 тыс. 543 грн. Реальная заработная плата за год выросла на 20%.
- Должностной оклад учителя высшей категории с 1 января 2021 - 6 тыс. 461 грн. Это на 1 тыс. 076 грн больше, чем было с сентября 2020 года.
- Должностной оклад учителя без категории заведения общего среднего образования с 1 января 2021 составляет 4 тыс. 859 грн, что на 809 грн больше, чем было с сентября 2020 года.