Учителям поднимут зарплату: сколько добавят

Кабинет министров ставит целью повысить минимальную заработную плату учителей до уровня средней зарплаты в Украине, сообщает УНИАН.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука".

"В этом году мы увеличим заработные платы учителей на 30%. Но, конечно, наша цель - это не меньше чем средняя зарплата в стране должна составлять минимальный базис для учителей, для педагогов" , - сказал он.

Госбюджет-2021 и обещанное повышение зарплат