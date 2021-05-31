Назван лучший цвет для стильного маникюра, взамен бежевого

На сегодняшний день вместо привычного бежевого цвета в тренде универсальный и простой светло-коричневый оттенок или близкий к шоколадному. Он хорошо выглядит на любой длине ногтей и имеет нейтральные свойства, сообщает Обозреватель.

Актуальны объемные геометрические узоры и вензеля на светло-коричневом лаке, а также дополнительно можно декорировать ногти золотом. Подробней о модно оттенка этого сезона – читайте далее в материале.

Для праздничного маникюра подойдет сочетание коричневого с золотом. Фольгой, блестками, пудрой можно декорировать ногти как с темно-коричневым, так и светло-коричневым лаком.

На сегодняшний день популярен светло-коричневый оттенок, который близок к шоколадному. Источник: instagram.com/betina_goldstein

Кроме того, дизайн можно дополнить стразами, матовым топом или объемными элементами. Также коричневый оттенок хорошо сочетается с базовыми оттенками: черным, белым, серым, бежевым.

Дизайн можно дополнить стразами

Для французского маникюра можно использовать дизайн коричневый с бежевым гель-лаком, но при этом для повседневного маникюра лучше брать светлый оттенок. Из ярких цветовых комбинаций можно выделить летний желто-коричневый и коричневый с розовым.