В Киеве экс-директор отделения банка украл 900 тыс. грн

В Киеве сообщили о подозрении экс-директору одного из столичных банков. Его подозревают в хищении 900 тысяч гривен, сообщает Сегодня.

"Оболонской окружной прокуратурой Киева сообщено о подозрении бывшему директору одного из столичных банков в присвоении имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины)" , – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в течение 2016 – 2018 годов подозреваемый занимал должность директора отделения банка и имел доступ к деньгам. Он в течение двух лет присвоил около 900 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.