В "ДНР" отменят комендантский час

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин дал приказ отменить действие комендантского часа по выходным дням в летний период.

Об этом сообщают Вести.﻿

Согласно новым правилам, жители "ДНР" смогут находиться на улице с 23.00 пятницы по 4.00 воскресенья без каких-либо ограничений. В то же время запрет на прогулки в ночное время в будние дни сохранится. Смягчение режима продлится лишь до 15 сентября.