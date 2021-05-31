В "ДНР" отменят комендантский час

В "ДНР" отменят комендантский час
Фото: Википедия

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин дал приказ отменить действие комендантского часа по выходным дням в летний период. 

Об этом сообщают Вести.﻿

Согласно новым правилам, жители "ДНР" смогут находиться на улице с 23.00 пятницы по 4.00 воскресенья без каких-либо ограничений. В то же время запрет на прогулки в ночное время в будние дни сохранится. Смягчение режима продлится лишь до 15 сентября.

Отмечается, что после нововведения патрулирование населенных пунктов подразделениями "внутренних дел ДНР" в ночные часы будет усилено.

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