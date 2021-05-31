Межбанк: активность участников минимальная

Как мы и предполагали, торговля на межбанковском валютном рынке﻿ в режиме ТОМ (с расчетами завтрашним числом) в последний день месяца не вызвала особого энтузиазма ни у банков, ни у их клиентов, которые позаботились о том, чтобы завершить свои операции заранее.

То, что происходит сегодня, даже малоактивной торговлей назвать сложно: рынок просто уснул. Состоянием на 13:00 в системе Bloomberg зарегистрировано сделок всего на 10 млн долларов – в 7-8 раз меньше, чем обычно к этому времени.

Подобная картина наблюдается и на наличном валютном рынке, где падение интереса к покупкам валюты почти до нуля вынуждает оптовые обменные пункты снижать ценник. К обеденному перерыву в Киеве наличного «американца» вовсю предлагают по 27,45 гривен – это дешевле, чем безналичный доллар на межбанке. Но даже по такой цене продать его сложно. После Дня Города в Киеве, когда киевляне и гости города только сдавали валюту и практически не покупали, многие жалуются на проблему нехватки гривны для расчетов.

Немного лучше обстоит дело с евро. Снижение евро на FOREX синхронно с опусканием ценника на наличный доллар способствовали удешевлению и наличной евровалюты, которую сегодня уже можно купить по 33,40-33,43 гривны. Такая цена показалась привлекательной, поэтому спрос на наличный евро сегодня немного лучше, чем доллар (хотя говорить о сильном спросе не приходится).

Примерно на 1 копейку, до 3,72-3,74 гривен за 10 рублей подешевел наличный российский рубль. Точнее, предложений по 3,75 гривны за 10 рублей в городе стало меньше (некоторые обменные пункты, с целью побыстрее продать наличную российскую валюту, просто переставили курс продажи с 3,75 на 3,74). В целом же, можно констатировать стабильность цены российского рубля, объемы операций по которому неуклонно снижаются по политическим причинам.

В то же время, как сообщили порталу «Курс Украины», растет объем операций с польским злотым. Улучшение обстановки с коронавирусом и рост количества украинцев, работающих в Польше, повышают интерес к операциям с этой валютой, объем которых уже существенно превосходит объем операций с российским рублем. В настоящее время злотый в Киеве продают по 7,43-7,45 гривен.