Минфин отчитался об объеме выданных "Доступных кредитов 5-7-9%"

С начала госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 17 037 кредитов на общую сумму в 43,9 млрд грн, сообщает Экономическая правда.

В частности, 17,888 млрд грн выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 5,74 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, 20,326 млрд грн в качестве антикризисных кредитов.



За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 603 кредитов на общую сумму 1,7 млрд грн.

На сегодняшний день Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 30 банками.