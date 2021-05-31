Апелляционный суд рассмотрит дело Стерненко о пытках (трансляция)

31 мая Одесский апелляционный суд должен вынести решение по приговору радикалу Сергею Стерненко, которого обвиняют в похищении и пытках человека. На предыдущем заседании он выслушал стороны и удалился в совещательную комнату, сообщает Страна.ua.

Начало сегодняшнего заседания намечено на 14:00.

Напомним, что 23 февраля суд в Одессе приговорил Сергея Стерненко к семи годам тюрьмы и конфискации половины имущества по делу о похищении и пытках в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича.

Потерпевший рассказал, что его посадили в машину, связали руки и надели на голову пакет. Стерненко его избивал, стрелял над ухом, требуя, чтобы он сложил полномочия депутата райсовета.

Адвокаты Стерненко настаивают, что в деле о похищении и пытках человека доказательства против их подзащитного необоснованны.