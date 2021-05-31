Россия пообещала США ряд "некомфортных сигналов"
Повестки дня в России и США не совпадают в преддверии предстоящей встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина, ссылаясь на замглавы российского МИД Сергея Рябкова, сообщает Цензор.НЕТ.
"Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже", — отметил Рябков.
В то же время замминистра заявил, что в ближайшие дни Вашингтон получит из Москвы целый ряд
"некомфортных сигналов", которые не связаны с предстоящим саммитом глав государств.
Первый американо-российский саммит со времени вступления Байдена на пост президента США состоится в Женеве (Швейцария) 16 июня. Встреча пройдет в конце уже запланированной поездки Байдена в Великобританию на саммит G7 и в Брюссель на встречу лидеров НАТО.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что на саммите будет рассмотрен
"полный спектр важных вопросов", поскольку США стремятся
"восстановить предсказуемость и стабильность" своих отношений с Россией.
Фактически это же звучало в комментариях госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Исландии на прошлой неделе, поскольку, по его словам, целью Байдена были
"предсказуемые, стабильные отношения с Россией".