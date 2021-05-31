Россия пообещала США ряд "некомфортных сигналов"

Повестки дня в России и США не совпадают в преддверии предстоящей встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина, ссылаясь на замглавы российского МИД Сергея Рябкова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже", — отметил Рябков.

В то же время замминистра заявил, что в ближайшие дни Вашингтон получит из Москвы целый ряд "некомфортных сигналов" , которые не связаны с предстоящим саммитом глав государств.

Первый американо-российский саммит со времени вступления Байдена на пост президента США состоится в Женеве (Швейцария) 16 июня. Встреча пройдет в конце уже запланированной поездки Байдена в Великобританию на саммит G7 и в Брюссель на встречу лидеров НАТО.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что на саммите будет рассмотрен "полный спектр важных вопросов" , поскольку США стремятся "восстановить предсказуемость и стабильность" своих отношений с Россией.