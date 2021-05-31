Врач рассказал, как побороть зависимость от капель в нос

Иногда человек сам не замечает, как начал зависеть от капель для носа. Он незаметно для себя начинает чаще использовать капли, увеличивая дозу. Отоларинголог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Марина Внукова рассказала как лечить зависимость от сосудосуживающих препаратов, сообщает Clutch.

Зависимость от сосудосуживающих капель дает серьезные осложнения на сосуды организма. В том числе и сосуды главного органа - сердца.

Основными признаками зависимости от капель являются:

длительный (более недели) прием капель;

разовая доза не устраняет заложенность носа;

человек постоянно носит капли с собой;

если капель с собой нет, появляется обеспокоенность;

беспричинное закапывание капель.

Существует несколько вариантов избавления от капель в нос:

отказ от препарата (резкий, постепенный);

замена капель;

оперативное лечение.

В ситуациях, когда слизистая оболочка носа сильно гипертрофирована даже после отказа от капель, пациент не сможет свободно дышать носом. В таких ситуациях рекомендуется хирургическое лечение. После местной анестезии в носовые ходы вводится радиоволновой зонд, вызывающий рубцевание сосудов. После такой операции носовое дыхание быстро восстанавливается. Длится 5 мин и амбулаторно, то есть пациент уходит домой.