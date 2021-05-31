На Зеленского подали заявление в НАБУ по делу "Большого строительства"

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян подал в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявление против президента Владимира Зеленского за хищение бюджетных средств во время проекта "Большое строительство" в особо крупных размерах, сообщает Буквы.

"Пользуясь случаем, подал в НАБУ заявление о совершении преступления Владимиром Александровичем Зеленским по хищению в особо крупных размерах средств налогоплательщиков в рамках президентского проекта "Большое строительство", – написал Омелян.

Экс-министр отметил, что это будет не единственное дело против Зеленского, "после дел о государственной измене и узурпации власти".

"Надеюсь, что судьба моего заявления будет отличной от аналогичного обращения о коррупции на Укрзализныце в 2017 году", – подчеркнул он.

Фото: Volodymyr Omelyan / Facebook

Известно, что еще в ноябре 2020 генпрокурор Ирина Венедиктова подписала распоряжение о проверке соблюдения законности при строительстве дорог в рамках программы "Большая стройка" президента Владимира Зеленского.