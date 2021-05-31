Почему опасны освежители воздуха и чем их заменить

Врачи предостерегают: перед тем, как вдохнуть запах аэрозоля, стоит прочитать, что именно содержится в его составе. И если в перечне химических терминов будут такие названия, как формальдегид, этанол, бензол и фталаты, то такой спрей покупать ни в коем случае нельзя, сообщает Clutch.

Освежители воздуха входят в ТОП-5 самых опасных бытовых вещей в квартире, потому что провоцируют не только аллергии, но и бесплодие.

«Комплекс веществ под названием «фталаты» относится к группе эндокринных разрушителей, то есть веществ, которые разрушают эндокринную систему человека. Это приводит к тому, что, например, у женщин нарушаются репродуктивные функции», – объясняет председатель агентства по химической безопасности Денис Павловский.

И чем дольше вы наслаждаетесь любимым ароматом, тем мощнее он влияет на ваш иммунитет.

"Гормональные нарушения при длительном систематическом применении этих препаратов могут быть существенными. Вплоть до бесплодия, как у мужчин, так и у женщин. А еще такие компоненты – настоящее химическое оружие, – комментирует врач-терапевт Михаил Соколовский. – В первую очередь они опасны тем, что могут давать общетоксическое действие. Второй вопрос – это аллергические реакции, например, слезотечение, насморк, раздражение и покраснение кожи, зуд".

Опасное влияние освежителей воздуха усиливается, когда в помещении, где его распыляют, отсутствует правильная циркуляция воздуха.

"Все эти химические вещества никуда не исчезают. Если помещение закрытое и нет надлежащей вентиляции, эти вещества длительное время сохраняются в нем и будут подвергать вас опасности после каждого вдоха", – предостерегает председатель агентства по химической безопасности.

Какая же альтернатива опасным аэрозолям? Оказывается, такой освежитель можно сделать самостоятельно. Достаточно 15-20 капель эфирного масла смешать с чайной ложкой спирта. Далее смесь вылить в пульверизатор и добавить 100 мл дистиллированной воды. Безопасный и эффективный освежитель воздуха готов!