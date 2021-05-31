Дефицит серебра сорвал работу Монетного двора США

Монетный двор США остановил продажу некоторых серебряных монет из-за дефицита и дороговизны драгоценного металла, сообщает Сегодня.

Ажиотажный спрос и рекордный нагрузки на сайт Монетного двора нарушили стабильность его работы. Из-за этого не все клиенты смогли завершить сделки.

"Спрос на многие наши продуктов, включая слитки и монеты, достиг рекордных значений из-за мирового дефицита серебра <...> Ради нормализации ситуации Монетный двор отложил прием предварительных заказов на покупку ряда серебряных монет, который должен был начаться в начале июня" , – сообщил в Монетный двор США.

Цена на серебро за последний год подскочила более чем на 70%, при этом сырьевые стратеги говорят, что рост, вероятно, продолжится по мере восстановления мировой экономики. По состоянию на 31 мая серебро торгуется на уровне 28,1 доллара за унцию.