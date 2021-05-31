Глава военного ведомства РФ заявил о снятии водной блокады Крыма

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что временный водопровод в Крыму, проложенный силами Минобороны РФ, снял водную блокаду полуострова, сообщает Интерфакс.

"Важно отметить, что Вооруженные силы принимают участие в решении общегражданских вопросов. Для бесперебойного водоснабжения населения Крыма проложен временный водопровод общей протяженностью 32 км", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны РФ.

По его словам, это позволило снять водную блокаду полуострова до завершения строительства магистрального водопровода.

Кроме того, когда в ряде регионов России из-за сильных морозов и обильных снегопадов перемерзали муниципальные сети водоснабжения и было нарушено транспортное сообщение, инженерные и эксплуатационные подразделения Вооруженных сил РФ подвозили воду гражданскому населению и расчищали дороги от снежных заносов, отметил Шойгу.