На границе с Крымом закроют КПВВ: подробности

На административной границе с оккупированной Россией Автономной республикой Крым временно закроют контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка, сообщает Телеграф.

Об этом в понедельник, 31 мая, сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации на странице в Facebook.

"С 7 июня в течение 14 дней будет прекращена работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Чаплинка". Связано это с проведением ремонтных работ на КПВВ" , - говорится в сообщении.

При этом в Херсонской ОГА добавили, что два других КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом -