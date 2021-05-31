Лето подождет: в Украине заметно похолодает и будут ливни

В Украине погода внезапно возьмет курс на похолодание и вернется к показателям начала мая. Во всей центральных, южных и восточных регионах ожидаются проливные дожди.

Во вторник, 1 июня, на западе, севере и центре страны, а также в Харьковской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях в течение дня столбики термометров вряд ли преодолеют барьер в +17°C, а в среднем должно быть около 14-16. Ночью в западных и северных регионах воздух охладится до невероятных 5-8 по Цельсию; в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и южных областях теплее – от 8 до 14 градусов. В Херсонской, Запорожской областях и Крыму прогнозируют +17...+19 в светлое время и 12-14 в темное. Восток окажется самым теплым: 20-23 градуса выше нуля на протяжении дня и 11-13 после захода солнца.

Во всех регионах к югу от Черкасчины, Полтавщины и Харьковщины ожидаются проливные дожди. Эпицентр непогоды – Запорожская и Днепропетровская области. В Винницкой области также дождь, но не такой сильный. На севере и западе Украины должно быть солнечно и сухо. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Из-за плохой погоды в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях будет объявлен Ⅰ (желтый) уровень метеорологической опасности.

В Запорожской, Донецкой и Луганской областях фиксируют чрезвычайные риски возникновения пожаров.

В Киеве сухо, пасмурно с прояснениями. Днем воздух прогреется до +14...+16°C, ночью – охладится до +7...+9. Скорость ветра – 4-7 м/с.