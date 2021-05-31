"Зеленый" тариф: инвесторы отсудили у Украины уже более 800 млн грн

Хозяйственный суд г. Киева удовлетворил еще ряд исков производителей "зеленой" электроэнергии к госпредприятию Гарантированный покупатель (ГП "ГарПок") о взыскании задолженности по "зеленому" тарифу, сообщает Finbalance.

В частности, ГП "ГарПок" должно выплатить ООО "Украинские энергетические решения 2018" 22,9 млн грн; ООО "Гудвелли Украина" – 6,9 млн грн; ЗАО "Экопрод" – 5,5 млн грн; ООО "Аякс Днепр" – 26,1 млн грн; ООО "Тавань Солар 3" – 13,4 млн грн; ООО "Солнечная Энергия Плюс" – 16,1 млн грн; ООО "Эвроимекс" – 9,7 млн; ООО "Юкрейниан Солар Групп-Виноградово" – 4,9 млн грн.

Ранее производители "зеленой" электроэнергии отсудили у ГП "ГарПок" 700 млн грн задолженности по "зеленому" тарифу.

С учетом указанных выше восьми дел, на основании судебных решений по ГП "ГарПок" в целом должно быть взыскано более 800 млн грн долга.