Шкарлет рассказал, чем будет заниматься Президентский университет

Министр образования и науки Сергей Шкарлет презентовал концепцию деятельности нового университета современных технологий, созданный указом президента Владимира Зеленского, сообщает Деловая столица.

Отмечается, что Президентский университет должен стать современным инновационным образовательным и научным центром, что, в частности, обеспечит подготовку лидеров для стратегических отраслей развития государства, готовых к вызовам современного меняющегося мира.

"Это не только об образовательном процессе — это стратегический образ того, что мы должны закладывать в современное образование, науку, инновации и развитие общества. Президент в основу развития всего положил мощное оружие, которое способно изменить мир — это образование. Украинское образование требует определенных институциональных, профессиональных, кадровых и других изменений. Поэтому Президентом Украины и его командой была поставлена задача создать новую площадку изменений в сфере высшего образования. Им и является Президентский университет" , — подчеркнул Шкарлет.

По его словам, Президентский университет — инновационное учреждение высшего образования, выпускники которого будут владеть качественными прикладными знаниями и лидерскими навыками.

Шкарлет отметил, что сейчас уже начинают формироваться профессии, которые создадут новую волну инноваций.

"Студенты должны возвращать полученные знания в общество и творить новую волну инноваций стартапов. Образовательное пространство будет базироваться на направлениях и специальностях, которые являются профессиями будущего или создают шестую волну технологического уклада. Процесс формируется исключительно на основе современного научного образовательного пространства. И знания поворачиваются из теории сразу в практику" , — рассказал он.

Министр отметил, что в основу Президентского университета заложены три P:

Personality (индивилуальность)

Profession (профессионализм)

Progress (способность к стратегическому развитию).

Именно на основе этих составляющих базируются вступительные тестирования и формирование знаний по разработке проекта каждой личности, развитие профессиональных навыков и вступительные внутренние и международные стажировки, а также формирование финального тестирования и задач на проектное исследование.

Шкарлет уточнил, что в этой концепции в развитие каждого элемента личности вкладывают "мотивационное лидерство, психологическое развитие, коммуникации, баланс между теорией и практикой, командное лидерство, знания производственных и бизнес процессов, а также способность каждого выпускника и каждого преподавателя в образовательном процессе к проведению исследований, разработке инноваций, стратегий и управления всеми рисками, связанными с образованием" .

Образовательные направления, вложенные в образовательный процесс Президентского университета:

информационные технологии;

кибербезопасность и искусственный интеллект;

нанотехнологии;

аэрокосмические технологии;

биотехнологии и науки о здоровье;

энергетические технологии;

глобализация и международные коммуникации.

При этом развитие личности базируется на ключевых темах:

компетентность (техническая и поведенческая);

коммуникативные навыки;

профессиональные навыки;

мотивация к развитию (наставничество).

Планируется, что первый учебный год в университете начнется с октября 2023 года.

По словам Шкарлета, в университет будут отбирать лучших выпускников.

Первый набор составит 120 человек (шесть направлений по 20 студентов), а в ближайшие пять лет их количество должно возрасти до 600.

Организация образовательного процесса предполагается по всем направлениям:

бакалавр;

магистр;

МВА;

МВИ;

PHD.

К преподаванию в университете будут привлекать лучших украинских специалистов и применяться самые современные методики преподавания (ключевой принцип: 30% теории и 70% практики).

Также в учебный процесс будут вовлечены иностранные преподаватели и эксперты.

Государство и партнеры университета будут гарантировать студентам национальные и международное стажировки. Будет предусмотрена возможность компенсации стоимости обучения со стороны работодателя.

Университет, государство и партнерский бизнес обеспечат студентам реализацию собственных научных разработок и их дальнейшую коммерциализацию.

Наконец Шкарлет рассказал об особенностях университета для студентов и преподавателей: