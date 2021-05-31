Шкарлет рассказал, чем будет заниматься Президентский университет
Министр образования и науки Сергей Шкарлет презентовал концепцию деятельности нового университета современных технологий, созданный указом президента Владимира Зеленского, сообщает Деловая столица.
Отмечается, что Президентский университет должен стать современным инновационным образовательным и научным центром, что, в частности, обеспечит подготовку лидеров для стратегических отраслей развития государства, готовых к вызовам современного меняющегося мира.
"Это не только об образовательном процессе — это стратегический образ того, что мы должны закладывать в современное образование, науку, инновации и развитие общества. Президент в основу развития всего положил мощное оружие, которое способно изменить мир — это образование. Украинское образование требует определенных институциональных, профессиональных, кадровых и других изменений. Поэтому Президентом Украины и его командой была поставлена задача создать новую площадку изменений в сфере высшего образования. Им и является Президентский университет", — подчеркнул Шкарлет.
По его словам, Президентский университет — инновационное учреждение высшего образования, выпускники которого будут владеть качественными прикладными знаниями и лидерскими навыками.
Шкарлет отметил, что сейчас уже начинают формироваться профессии, которые создадут новую волну инноваций.
"Студенты должны возвращать полученные знания в общество и творить новую волну инноваций стартапов. Образовательное пространство будет базироваться на направлениях и специальностях, которые являются профессиями будущего или создают шестую волну технологического уклада. Процесс формируется исключительно на основе современного научного образовательного пространства. И знания поворачиваются из теории сразу в практику", — рассказал он.
Министр отметил, что в основу Президентского университета заложены три P:
- Personality (индивилуальность)
- Profession (профессионализм)
- Progress (способность к стратегическому развитию).
Именно на основе этих составляющих базируются вступительные тестирования и формирование знаний по разработке проекта каждой личности, развитие профессиональных навыков и вступительные внутренние и международные стажировки, а также формирование финального тестирования и задач на проектное исследование.
Шкарлет уточнил, что в этой концепции в развитие каждого элемента личности вкладывают
"мотивационное лидерство, психологическое развитие, коммуникации, баланс между теорией и практикой, командное лидерство, знания производственных и бизнес процессов, а также способность каждого выпускника и каждого преподавателя в образовательном процессе к проведению исследований, разработке инноваций, стратегий и управления всеми рисками, связанными с образованием".
Образовательные направления, вложенные в образовательный процесс Президентского университета:
- информационные технологии;
- кибербезопасность и искусственный интеллект;
- нанотехнологии;
- аэрокосмические технологии;
- биотехнологии и науки о здоровье;
- энергетические технологии;
- глобализация и международные коммуникации.
При этом развитие личности базируется на ключевых темах:
- компетентность (техническая и поведенческая);
- коммуникативные навыки;
- профессиональные навыки;
- мотивация к развитию (наставничество).
Планируется, что первый учебный год в университете начнется с октября 2023 года.
По словам Шкарлета, в университет будут отбирать лучших выпускников.
Первый набор составит 120 человек (шесть направлений по 20 студентов), а в ближайшие пять лет их количество должно возрасти до 600.
Организация образовательного процесса предполагается по всем направлениям:
- бакалавр;
- магистр;
- МВА;
- МВИ;
- PHD.
К преподаванию в университете будут привлекать лучших украинских специалистов и применяться самые современные методики преподавания (ключевой принцип: 30% теории и 70% практики).
Также в учебный процесс будут вовлечены иностранные преподаватели и эксперты.
Государство и партнеры университета будут гарантировать студентам национальные и международное стажировки. Будет предусмотрена возможность компенсации стоимости обучения со стороны работодателя.
Университет, государство и партнерский бизнес обеспечат студентам реализацию собственных научных разработок и их дальнейшую коммерциализацию.
Наконец Шкарлет рассказал об особенностях университета для студентов и преподавателей:
- социальный пакет;
- бесплатное обучение;
- соцстрахование и гарантированное трудоустройство выпускников университета в ведущих государственных компаниях, исследовательских и научных учреждениях, центральных органах власти и др.