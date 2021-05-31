"Белорусы устали от Лукашенко" - Жириновский
Одиозный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский внезапно высказался за смену власти в Беларуси, сообщает Деловая столица.
Об этом он написал в Twitter.
"Белорусы устали от Лукашенко, устали от одного политика, нужна сменяемость власти. Сменяемость должна происходить вместе с принятием новой Конституции и выборами", — заявил Жириновский.
"Сейчас складывается плохая ситуация, когда Европа нападает и на Беларусь, и на Россию, мы против этого", — добавил он.