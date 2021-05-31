"Белорусы устали от Лукашенко" - Жириновский

Белорусы устали от Лукашенко, устали от одного политика, нужна сменяемость власти. Сменяемость должна происходить вместе с принятием новой Конституции и выборами. Но сейчас складывается плохая ситуация, когда Европа нападает и на Белоруссию, и на Россию, мы против этого.