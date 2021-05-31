Что ожидается на валютном рынке первого июня

Последний день месяца на межбанковском﻿ валютном рынке прошел с минимальными за всю историю торгов объемами операций по доллару.

Нежелание продавцов валюты работать по схеме ТОМ (с расчетами завтрашним числом) из-за выходного дня в США обернулось крайне низкими объемами операций. Все сделки прошли в диапазоне 27,465-27,49 гривен, хотя изначально предпринимались попытки поднять ценник на продажу выше. Кроме того, подтвердился тренд на укрепление гривны, возобновившийся в конце прошлой недели.

К закрытию торгов понедельника опустились на 3 копейки на покупке и на продаже по сравнению с закрытием прошлой пятницы.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,40/27,58 (покупка/продажа).

Торги понедельника открылись невиданно широко: спрэд на открытии составил 18 копеек. И продавцы, и покупатели попытались на старте торговой сессии качнуть курс в свою сторону, но успеха не достигла ни одна сторона. Первая сделка по схеме ТОМ прошла аж в 10:06: 1 млн долларов был продан по цене 27,4898 гривен. Сделки сегодня заключались очень неохотно: покупатели надеялись на более низкие цены, а продавцы, чьи попытки продать доллары дороже 27,50 гривен не увенчались успехом, не спешили отдавать. Только необходимость урегулирования банками валютных позиций сегодня, похоже, вынуждала совершать какие-то операции.

Котировки закрытия – 27,46/27,50 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня составил рекордные 14,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,4623 гривен.

Официальный курс доллара на 1 июня установлен на отметке 27,4674 гривен за доллар, снижение на 3,30 копейки.

Официальный курс евро на 1 июня установлен на отметке 33,5116 гривны за евро, рост на 12,20 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,2229 . Закрытие длинных позиций по американскому доллару перед концом месяца вызвало резкий скачок евро, который поднялся до отметки 1,2230 доллара.

Российский рубль с 73,10 опустился почти до 73,50 рублей за доллар из-за распродажи рубля в конце месяца. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 73,39-73,44 рубля за доллар. Стоимость наличного рубля в Киеве остается неизменной на уровне 3,72-3,75 гривны за 10 рублей вторую неделю подряд.

Что ожидается на валютном рынке в первый день лета

На вторник 1 июня намечен очередной аукцион, на котором Министерство финансов предложит отечественным и зарубежным инвесторам 5 выпусков ОВГЗ в гривне и 2 выпуска – в долларах США. Многое будет зависеть от того, насколько иностранцы проявят интерес к покупкам наших ценных бумаг и станут ли они продавать валюту для этих целей.

Наличный доллар продолжает дешеветь; уже к вечеру понедельника в Киеве можно было найти оптовые партии наличного «американца» по 27,44-27,45 гривен. Есть все предпосылки для сохранения тенденции плавного укрепления гривны. В этом случае завтра доллар может подешеветь еще на 2-3 копейки; более быстрого укрепления ждать не приходится.

Наличный евро к вечеру понедельника в столице продавали по 33,42-33,45 гривны. Но резкий скачок евро на FOREX позволяет предположить, что завтра цена на него вырастет.

Что касается российского рубля, цену на него «забетонировали» на уровне 3,72-3,75 гривны за 10 рублей. Скорее всего, такая же цена сохранится и завтра.