Опубликована сборная лучших игроков Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал сборную лучших игроков Лиги чемпионов. В нее вошли 23 футболиста, сообщает Обозреватель.

Как сообщается на официальном сайте﻿ организации, среди них семь представителей "Челси", которые стали победителями турнира, и нет звезды "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Полностью список лучших исполнителей выглядит следующим образом:

Голкиперы: Эдуар Менди ("Челси"), Тибо Куртуа ("Реал"), Эдерсон ("Манчестер Сити")

Защитники: Сезар Аспиликуэта ("Челси"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Маркиньос (ПСЖ), Антонио Рюдигер ("Челси"), Бен Чилуэлл ("Челси"), Давид Алаба ("Бавария").

Полузащитники: Жоржиньо ("Челси"), Мейсон Маунт ("Челси"), Нголо Канте ("Челси"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Лука Модрич ("Реал"), Сержиу Оливейра ("Порту"), Фил Фоден ("Манчестер Сити").

Нападающие: Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Роберт Левандовски ("Бавария"), Карим Бензема ("Реал"), Неймар (ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона").