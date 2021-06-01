Даша Астафьева показала стройную фигуру в телесном купальнике

Украинская модель, певица, актриса и бывшая солистка группы NikitA Даша Астафьева поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых позировала в телесном купальнике. Звезда продемонстрировала на фото пышные формы и стройную фигуру, сообщает Обозреватель.

Соответствующие снимки Астафьева опубликовала на личной странице в Instagram. Артистка, которая сейчас отдыхает в Турции показала, как проводит время в СПА-комплексе.

"Здесь идеальное место для души и тела... Я чувствую себя легче и счастливее" , – написала она.

Даша Астафьева позирует в откровенном купальнике. Источник: Instagram da_astafieva

Даша Астафьева позирует в откровенном купальнике. Источник: Instagram da_astafieva

Поклонники оценили пикантные фото знаменитости. Они засыпали Дашу комплиментами, отметив, что она выглядит очень сексуально.